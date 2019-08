[VIDÉO] Une joggeuse se fait charger par un ours

Elle profitait du magnifique décor de Whistler, en Colombie-Britannique, pour son jogging d’après-midi... L’instant d’après, elle craignait que sa mort soit imminente: une femme du Colorado en vacances à Whistler a eu la peur de sa vie.

Sherry Moore a tout capté sur vidéo. Elle venait tout juste de prendre un selfie, interrompant sa course quelques instants dans un sentier, quand elle a vu un ours noir à peine quelques pieds devant elle.

On voit l’imposante bête déambuler le long du chemin de forêt avant de, subitement, se lancer vers la joggeuse.

«J’ai vraiment pensé, à cet instant précis, que je me ferais attaquer. J’ai pensé: “Ça y est, c’est fini”», a raconté Mme Moore à ABC.

L’ours s’est alors levé sur ses deux pattes arrière juste devant elle. «Je l’ai regardé et j’ai commencé à crier après comme un chien», a-t-elle poursuivi.

«Non! Par terre! Va-t’en!» se souvient-elle lui avoir crié.

Heureusement, l’animal s’est finalement remis sur ses quatre pattes avant de reprendre son chemin, abandonnant la femme sur la route.

«Je n’ai pas bougé d’un poil. J’ai attendu de voir l’ours disparaître derrière des arbustes et j’ai commencé à courir le plus vite possible, probablement le plus vite que j’ai jamais couru de toute ma vie», a relaté Sherry Moore.

Sous la vidéo, elle énumère une liste de conseils à observer si vous vous retrouvez dans une situation similaire, tels que: