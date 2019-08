Voyage difficile pour les Capitales

Tout juste avant ce voyage de six jours en sol américain, les Capitales venaient de connaître leur meilleure séquence de la saison en signant cinq gains en huit parties. Avec trois victoires face aux Boulders, les Caps se seraient approchés à seulement 2,5 matchs de ces derniers, désormais bien installés au quatrième rang de la ligue.

Malheureusement pour eux, ils ont perdu cinq de leurs six affrontements et se retrouvent à six parties et demie de cette quatrième place tant convoitée.

Malgré les défaites, la troupe de Patrick Scalabrini n’a pas mal paru face à ses adversaires, qui ont été bien moins dérangés par les Jeux panaméricains.

Il s’en est fallu de peu pour que les représentants de la Vieille Capitale se retrouvent avec une fiche gagnante lors de ce voyage. Ils ont perdu trois parties par la marque d’un point, dont deux en prolongation alors qu’ils avaient l’avance en dernière manche. La présence du releveur Dustin Molleken aurait probablement été bien utile pour le gérant des Capitales lors de ce voyage.

Rappelons que l’équipe de Scalabrini est celle qui est la plus affectée par la présentation des Jeux panaméricains, étant privée des services de cinq joueurs, dont Molleken. Aux dires du gérant, les Caps tenteront de «survivre à leur absence» encore pour quelques parties. Le tournoi se terminera le 4 août.

Le mois de la dernière chance

D’ici la fin de la saison, il reste aux Capitales 30 parties à disputer en 33 jours. Du nombre, pas moins de 19 matchs seront présentés sur le terrain synthétique du stade Canac. Le mois d’août sera donc celui de la dernière chance pour les troupiers de Scalabrini afin d’accéder à l’une des quatre places donnant accès aux séries.

Malgré le nombre important de matchs à domicile, il ne faudrait surtout pas s’emporter trop vite. La fiche des Capitales n’est pas nécessairement meilleure à domicile, eux qui comptent 11 victoires en 27 parties cette saison à Québec.