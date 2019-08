LEBEL (Rodier), Murielle



À St-Jérôme, le 1er août 2019 est décédée à l'âge 84 ans, Mme Murielle Rodier, épouse de feu M. Maurice Lebel.Maintenant auprès de sa fille Manon, elle laisse aujourd'hui dans le deuil sa fille Johan (Janot), ses petits-enfants Katrine, Bruno, Sylvie, Valérie et Vicky ainsi que ses arrière-petits-enfants.Elle quitte également ses frères Pierre (Claire) et Georges (Louise) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 août à compter de 11 heures au salon de laLa liturgie de la Parole y sera célébrée ce même jour à 13 heures.