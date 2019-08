ST-ARNAUD, Claire



Le 31 juillet 2019, suite à une longue maladie, Claire St-Arnaud s'est éteinte, entourée d'amour.Elle laisse dans le deuil sa fille Mathilde et son gendre Frédéric, ses chers petits-enfants Joséphine et Caleb de même que ses soeurs Aline, Lucille (Jean Beaulieu) et Jeanne (Henri Rousseau).Outre ses proches, Claire restera dans les mémoires de nombreux regroupements en raison de son implication tant dans le domaine communautaire que dans le monde de la politique municipale. Son énergie était légendaire et son engagement social indéfectible.La famille tient à remercier toute l'équipe médicale de l'Hôpital général de Montréal pour son approche humaine et son professionnalisme.La famille vous accueillera le vendredi 9 août 2019 de 12h à 14h au complexe funéraire