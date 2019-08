HOUDE (née Sirard), Georgette



À Laval, le 30 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Georgette Sirard, épouse de feu M. Claude Houde.Elle laisse dans le deuil sa fille Ghislaine (Roger Lortie), ses petits-enfants Claudia (Robert Pontbriand) et Edith (Mario Gervais), ses arrière-petits-enfants Camille, Samuel et Olivier, son frère Antoine (Lucie), sa soeur Réjeanne, sa belle-soeur Lina, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele vendredi 9 août 2019 dès 15h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 19h en la chapelle du mausolée.Des dons à l'Hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.