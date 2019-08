BOIS, Raymond-Marie



À Boucherville, le 31 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Raymond-Marie Bois, époux de Mme Claire Le Bire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Chantal Letourneux), Vivianne (feu Réginald Gagnon), Lucie, Louis-Philippe, ses petits-enfants Jean-Marie, Sébastien, Geneviève, Valérie, Béatrice, Ariane, Mickaëlle et Simon, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 août à compter de 13h en l'église Saint-Sébastien de Boucherville.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 15h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville.La famille remercie le personnel de la maison en soins palliatifs Source Bleue pour les bons soins prodigués à M. BoisVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue de Boucherville.549, SAMUEL-DE CHAMPLAINBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941