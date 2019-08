DAOUST, Gilles



À Montréal, le 25 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Gilles Daoust, époux de Lorraine Chéron (son Ti-Soleil).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles Jr (Émilie) et Isabelle, sa petite-fille Chloé, son frère Pierre (Michèle), sa soeur Francine, ainsi que beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la résidence funéraire222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6le vendredi 9 août de 14h à 18h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 10 août de 10h à 11h30. Un service commémoratif suivra à la chapelle du même endroit.Au lieu de fleurs, un don au Centre du cancer des Cèdres du CUSM sera apprécié en sa mémoire.