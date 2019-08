UPTON, William "Bill"



Le 25 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur William Upton, époux de feu madame Beryl Hughes.Il laisse dans le deuil son fils Steven (Angélique), ses petites-filles Amanda et Brittany, son frère Harry (feu Carol) ainsi qu'autres parents et amis.Une célébration se tiendra en toute intimité le samedi 31 août 2019. La famille accueillera ensuite parents et amis à 15h à la Légion Canadienne d'Otterburn Park, 318 rue Connaught, Otterburn Park, J3H 1J1.www.salondemers.com