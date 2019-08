GUINDON, Pierre



À Montréal, le lundi 29 juillet 2019 est décédé, à l'âge de 75 ans, Pierre Guindon, époux de Francine Quesnel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Yolande (Gilles), Huguette et Diane, ses frères Noël (Angela), Normand (Cécile), son beau-frère Denis (Thérèse), sa belle-soeur Michelle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 10 août 2019 de 12h à 17h. Les funérailles seront célébrées le samedi 10 août 2019 à 17h en la chapelle du complexe.