DEMERS (née Dufort)

Madeleine



À La Prairie, le 28 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Madeleine Dufort, épouse de feu M. Lucien Demers et mère de feu Marie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucienne (feu Réginald Bellavance), René (Solange Lacasse), Michelle (Michel Bouchard), Jean-Guy (France Lajoie), Céline (Michel Demers) et Manon (Gilbert Ménard), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 8 août 2019 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 22h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 9 août 2019 à 11h en l'église La Nativité (155 chemin St-Jean, La Prairie). La famille y recevra les condoléances à compter de 10h.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié.