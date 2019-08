POISSON, Jacques



Paisiblement, entouré des siens, le 24 juillet 2019 est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Jacques Poisson, époux de madame Nicole St-Germain.Homme de coeur et entrepreneur passionné, il était le fondateur de Savon Olympic Inc. et Ventes Nobelmo Inc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ghyslain (Nathalie Gingras) et Marie Chantale (Michel Nadeau), ses petits-enfants Juliette et Gabriel, sa soeur Jacqueline (Jean-Hugues Gagnon), sa belle-soeur Christiane (Jacques Douville) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Il était le frère de feu Roger et feu Suzanne (Roger Panneton).La famille recevra les condoléances le vendredi, 9 août 2019 de 16 h à 19 h à la :Une cérémonie en son honneur sera tenue le vendredi, 9 août 2019 à 19 h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM :La famille tient à remercier l'équipe du CHUM pour les bons soins prodigués.