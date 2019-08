POITRAS (née Bérubé), Thérèse



À Montréal, le 31 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée notre maman, Thérèse Poitras, paisiblement et entourée de ses enfants. Elle était l'épouse de feu Paul-Henri Poitras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Monique Tremblay), Louise (Pierre Gingras), Andrée (Pierre Désourdie), Maurice (Debbie Robertson), Hélène (Gilles Lefebvre), Simon (Alice Manoukian) et Martin (Sylvie McCann); ses petits-enfants François-Joseph, Alexis, Sébastien, Jean-François, Martin, Catherine, Félix, Olivier, Albert, David, Julianne et Vincent ainsi que 13 arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Jeanne d'Arc (Pierre Beaulieu) et Jeannine (feu René Champagne), son frère Gaston ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle fut prédécédée par ses frères et soeurs, Roland, Gilbert (feu Pauline Ouellette), Léopold (feu Aurore Deraspe), Laurette (feu Jean-Paul Roy) et Gemma (Roger McCann).La famille recevra les condoléances le samedi 10 août 2019, à l'église St-Télesphore, 8811 rue Centrale, Montréal (LaSalle) de 9h15 à 11h15, suivi du service funèbre.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire parvenir un don à Diabète Québec (diabete.qc.ca ou 1-800-361-3504).