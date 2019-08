PETIT, Camille



Le 22 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Camille Petit, fils de feu Germaine Boucher et de feu Roméo Petit.Il laisse dans le deuil son épouse chérie, Colette Lislois, ses filles adorées Carole (Pierre Renaud) et Danielle, ses précieux petits-enfants Pierre Alexandre Renaud (Charlotte Binoux) et Catherine-Amélie Renaud (Samuel Gagné), ses soeurs feu Cécile (Réal Théroux), Denise (Jean-Guy Lemoine) et Lyse (feu Jean-Paul Laferrière), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis au salon :le samedi 10 août 2019, de 10h à 12h et de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative suivra au même endroit à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.