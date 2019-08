CARDIN, Paul



Le 14 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Paul Cardin, époux de feu Denyse Guimond.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Serge, Sylvie, Claude, Roger et Chantal, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 août 2019 de 10h à 12h à la:Suivi de la liturgie de la Parole à 12h en la chapelle de la résidence.