LAMARRE, Jean-Paul



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Jean-Paul Lamarre, fils de feu Marie Thibault et de feu Paul Lamarre. Il aurait eu 74 ans le 22 juillet 2019. Jean-Paul était le père de Sébastien et de Dominic Lamarre.Il laisse dans le deuil ses soeurs Claire et Nicole, son frère Pierre-Yves, sa conjointe Louise Varin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, vendredi le 9 août 2019 de 18h à 20h30, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, St-Laurent, Qc, H4N 2N6.Un dernier hommage lui sera rendu à 18h00 et une célébration d'adieu se tiendra à 20h30.Jean-Paul a combattu avec courage la maladie de Crohn pendant de nombreuses années.Au lieu de fleurs, vos dons à l'association " Crohn et colite Canada " seraient grandement appréciés. Vous pouvez faire un don à :