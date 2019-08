PICARD, Marcelle (née Jalbert)



Le dimanche 21 juillet dernier s'est éteinte en toute sérénité Madame Marcelle Jalbert Picard à l'âge vénérable de 90 ans, au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur. Elle a mené une belle et longue vie remplie de l'amour des siens.Veuve de l'ancien maire de la ville de Repentigny, feu Monsieur Louis-Philippe Picard, elle laisse dans le deuil sa grande famille: ses enfants et leurs conjoints et conjointes: feu Louis (Hélène Caouette), Carole (feu Mark Turcot), Pierre (Chantal Deschamps), Ann (Brigitte Palardy), Sylvain, France (Yves Morency), Marie (Jacques Soulières), Andrée (Jean-Paul Tourangeau) et Nathalie (Denis Doyon); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Solanie, Anaë, Bianca, Marie-Aude, Erica, Annick, Katherine, Maude, Cédric, Xavier, Marc-André, Tatiana, Cynthia, Nicolas, Laurence, Louis-Philippe, William, Laurie, Charlie, Maève, Théodora, Gaëlle, Michael, Laetitia et Joacquim; ainsi que sa soeur Simone Jalbert Picard, ses belles-soeurs Juliette Picard et Émilienne Picard et de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 août de 15h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraireainsi que le samedi 10 août de 13h à 14h en l'église de la Purification de la B.V.M. (445 Notre-Dame, Repentigny). Les funérailles suivront à 14h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.