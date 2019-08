LABELLE, Léo "Gerry"



À Saint-Jérôme, le lundi 29 juillet 2019 est décédé à l'âge de 82 ans, M. Léo "Gerry" Labelle, fils de feu Émile Labelle et de feu Ida Matte, conjoint de Mme Huguette Therrien.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Denise, son frère Robert (Louise) sa belle-soeur Carol, ses nièces Aviva et Tamara, son neveu Shawn, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480 BOUL DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le samedi 10 août 2019 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie.