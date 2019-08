ST-JEAN, Carmen



À l'Hôpital St-Eustache, le 24 juillet 2019 est décédée Mme Carmen St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maurice Courtois (Nancy Laroche), Claudine et Joanne Courtois, ses petits-enfants Jesse (Raissa) et leur fils qui devrait voir le jour le 10 août, Bianca (Mathieu) et Isabelle ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 10 août 2019 dès 13h suivi d'une cérémonie commémorative à 16h30.