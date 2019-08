LALIBERTÉ, Simon



Au CHUM, s'est envolé paisiblement à l'aube, à la suite d'un courageux combat contre la maladie, Simon Laliberté.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Delcorde, son fils Nicolas (Valérie) et sa fille Valérie, ses petits-enfants chéris Félix-Antoine, Jean-Christophe, Marie-Charlotte et Eugénie, ses frères et soeurs: Bernard, Jean, Jacynthe, Lucie, Marthe, Gérard, Claire, Anne, Alain, feu Luc et feu Esther, leur conjoint respectif, de nombreux neveux et nièces, ainsi que sa belle-famille Delcorde.La famille tient à remercier le Dr Stéphane Doucet, ainsi que l'équipe du 14e Nord du CHUM pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août dès 10 heures à l'église de Saint-Bruno, rue Montarville. Une messe en présence des cendres y suivra à 11 heures.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM ou à la Société de Leucémie et de Lymphome du Canada.