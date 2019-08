FERLAND, Nicole



De Saint-Joseph-du-Lac, le 21 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Ferland, conjointe de M. Jean Trottier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses deux fils Alain et Sylvain (Brigitte), ses petits-enfants Valérie, Kevin, Renaud, Jimmy et Tommy, ses arrière-petits-enfants Maxim et Anaëlle, son frère André (Réjeanne), ses belles-soeurs Gertrude (feu Richard), Francine (Raymond), Micheline et Lise, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août de 12h à 16h30 au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.