LaSALLE, Francine



Le 29 juillet 2019, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Francine LaSalle. Elle était l'épouse de feu de M. Richard LaSalle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Carole), Christian (Claire), Stéphane et Frédérique (Pierre) ainsi que ses soeurs Hélène et Nicole (Réjean), sa belle-soeur Louise (Jean-Paul), ses petits-enfants et ses amis.Une cérémonie sera célébrée à la mémoire de Mme Francine LaSalle à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, le jeudi 8 août à 13h30.CÔTE-DES-NEIGES