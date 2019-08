ROY, Jean-Marc



À la Maison Adhémar Dion après une longue maladie, est décédé le 31 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, M. Jean-Marc Roy, conjoint de Mme Lise Gingras, employé retraité de Canada Packers et directeur de funérailles chez Gestion Hélène Maurice ainsi que S.C.S. Perron inc.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Denis (Pauline), Jacqueline (Jean-Pierre), Alain (Ernest), Nicole (Roland), Jacques (Hélène), Rémi (Johanne) et Francine (Ghislain), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que le fils de Lise, Robert (Johanne), leurs enfants Simon et Marianne.La famille vous accueillera au complexele vendredi 9 août 2019 de 14h à 17het de 19h à 21h, le samedi 10 août de 9h à 10h30, suivi des funérailles en l'église de La Purification, 445 Notre-Dame, Repentigny à 11h.Des dons à la Maison Adhémar Dion seraient grandement appréciés.