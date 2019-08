PARÉ, Jean-Pierre



À Montréal, le 28 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jean-Pierre Paré.Il laisse dans le deuil sa conjointe Catherine Loumède, sa fille Mélanie, son petit fils Pierre-Eloi, ses frères Richard (Michelle St-Pierre), Daniel et sa soeur Suzanne (André Dion), ses neveux et nièces Sophie, Jacques, Evelyne, Maxime, Vincent, Louis-Philippe et Isabelle, ses beaux-frères André, Etienne et ses belles soeurs Marie-Christine, Colette et leurs enfants Corinne (Marc André), Geneviève (Louis Simon), Roxane, Gabrielle, ainsi que tous ses chers amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 7 août 2019 de 14h à 21h, au complexe: