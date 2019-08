LALIBERTÉ, Camille



De Varennes, le 30 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Camille Laliberté, époux de Yolande Messier Laliberté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Steve (Isabelle Sareault), Éric (Élaine Roux), ses cinq petits-enfants adorés, Charles-Antoine, Zachary, Alice, Xavier et Léane, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 9 août 2019 de 14h00 à 21h00 au complexe funéraireLe samedi 10 août dès 10h00 en la Basilique Sainte-Anne de Varennes, 30 rue de la Fabrique, suivi des funérailles à 11h00.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Camille Laliberté.