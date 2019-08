LAMARCHE, Pierre



À Laval, le 21 juillet 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé Monsieur Pierre Lamarche, fils de feu Madame Claire Charlebois et feu Monsieur Eugène Lamarche.Il laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline (Réal), Lucille (George), Louise (Claude) et Pierrette (Pierre), ses frères feu Jean-Guy (Denise), Fernand (Danielle), Jean-Louis (Yolande), Gilles (feu Lorraine), Denis (feu Nicole), Normand (Hélène) et Gaston, ses nièces et ses neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 août 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 10 août 2019 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec serait apprécié en sa mémoire.