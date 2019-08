GOULET, Magella

née Champagne



À Brossard, le 25 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement et comme elle l'avait souhaitée, Magella Champagne Goulet, épouse de Gérard Goulet (depuis 71 ans). Elle était entourée des membres de la famille immédiate.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Claude St-Pierre), feu Richard , Denis (Sylvie Pelland), ses petits-enfants : Hélène (Robichoo), Julie (Louis-Philippe), Bruno-Pier, Jean-Baptiste, Justine, Pénélope, Agathe, ses arrière-petits-enfants : Lucas, Philippe, Nicolas, autres parents et amis.La famille vous invite à venir célébrer Magella le dimanche 11 août 2019 de 14h00 à 16h30 suivi d'un hommage à 16h30, au complexe :La famille tient à remercier particulièrement les membres du personnel des soins palliatifs du CHSLD Champlain, Brossard pour leur gentillesse, générosité et compassion.Au lieu des fleurs, un don, en mémoire de Magella, à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.