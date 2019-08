SIROIS, Germaine



À Laval, le vendredi 26 juillet, à l'âge de 92 ans, est décédée Germaine Sirois, veuve d'Albert Sirois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (feu Gilles Vallerand), Madonne (Léonard Rioux), Johanne (Jean-Louis Rioux), Michel (Ghislaine Ratelle) et Benoit, ses petits-enfants Josée, Luc, Éric, Valérie, Véronique, Patrick, Francis, Joannie, Audrée et Charlène, ses arrière-petits-enfants Laura Kim, Justin, Tommy, Anne Sophie, Nadia, Brian, Tristan, Nathaniel, Alexandre, Olivier, Loïc, Keldrick, Malveo et Naméko, son beau-frère Pierre Michaud, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 16 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, dès 9h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Claude (80, rue Meunier Ouest, Laval, Qc) le samedi 17 août à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Société d'Alzheimer serait apprécié.