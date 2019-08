CHARLEBOIS, Suzanne



À Laval, le 30 juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Suzanne Charlebois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne et Simon, son frère Gilles, ses soeurs Michèle (Ron) et Nicole (Luc), ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele jeudi 8 aout 2019 dès 18h. Une cérémonie laïque y sera célébrée à 20h au salon même.