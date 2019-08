DESCHAMPS CAIN, Hélène



À St-Jean-sur-Richelieu, le lundi 29 juillet 2019 est décédée, à l'âge deHélène Deschamps Cain, épouse de feu Monsieur George Cain. Elle est partie rejoindre ses deux filles Lorraine et Francine.Elle laisse dans le deuil ses gendres Léo et Robert, ses petits-enfants Richard (Maria), Martine (Daniel) et Sylvain (Julie), ses arrière-petits-enfants Cloé, Alexander, Jérémy, Mathieu, Nicolas et Thomas, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 7 août 2019 de 11h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.