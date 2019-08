CHARBONNEAU, Thérèse

(née Turcotte)



De St-Janvier, le 27 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Thérèse Turcotte, épouse de feu M. Marcel Charbonneau.Partie rejoindre son fils Claude et son époux Marcel, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claire (Dany), Alain (Martine), Yvon (Louise), Linda (Raymond), Hélène (Claude), Odette (Daniel), Danielle (Louis), ses 13 petits-enfants, leurs conjoints respectifs, ses 9 arrière-petits-enfants, sa soeur Monique (Germain), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 août de 14h à 17h et de 19h à 21h au:17745, RUE VICTORSAINT-JANVIER, QC J7J 1L4Une réunion de prières aura lieu ce jour même à 20h30 au salon.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.