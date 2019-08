VÉZINA, Simon



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le départ prématuré de Simon Vézina, décédé le 22 juillet dernier à l'âge de 38 ans.Père dévoué et aimant inconditionnellement ses enfants, il laisse dans le deuil Thomas, William et Maélie, son père Paul (feu Francine), ses soeurs Mélanie (Nicolas) et Stéphanie, son neveu Philippe, sa nièce Rosalie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 août de 13h à 16h aux:7020 BOULEVARD DES MILLE-ÎLESLAVALLa mise en terre aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-François-de-Sales à Laval.