PERREAULT, Agathe

(née Courtemanche)



À St-Eustache, le 30 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Agathe Courtemanche, épouse de feu M. André PerreaultMère de feu Michel, feu Daniel, Robert (Geneviève) et feu Sylvain (Claudine), elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Cédric, Tommy, Charlotte et Juliette, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 10 août à 13h30 en l'église de St-Eustache. La famille y recevra les condoléances à compter de 13h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.