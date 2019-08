TARDIF-MILLS, Céline



De Terrebonne, le vendredi 26 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Céline Tardif-Mills, épouse de feu M. Jacques Mills.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Mélissa) et Marie-Josée (Steve), ses petits-enfants Alexandre, Carolanne, Geneviève et Nancy, ses arrière-petits-enfants, ses frères Gilbert (Jeannine), Jean-Denis, Paul-André, Gilles et Daniel (Lucie), sa belle-soeur Thérèse (Yvon), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:756, RUE SAINT-LOUISTERREBONNEle jeudi 8 août de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 9 août à compter de 9h. Une cérémonie en son honneur suivra à 10h30 en l'église Saint-Charles de Lachenaie (3341, ch. Saint-Charles, Terrebonne) et de là au Cimetière de Lachenaie pour l'inhumation.