KEABLE CHAMBERLAND

Denise



À Terrebonne (Lachenaie), le dimanche 28 juillet 2019 est décédée, à l'âge de 87 ans, Denise Keable Chamberland, épouse de feu Raymond Chamberland. Elle est partie rejoindre son fils Richard.Elle laisse dans le deuil sa fille France (Daniel), sa bru Lucie, ses petits-enfants Eric, Isabelle (Marc-Olivier) et Yannick (Jessica), ses arrière-petits-enfants Loïc, Étienne et Tristan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 8 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.