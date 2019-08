1• Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les oignons rouges et faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les piments jalapeños et faire revenir 3 minutes. Ajouter les haricots rouges, blancs et noirs. Saupoudrer de sel de céleri et de cumin. Mélanger. Verser le bouillon et la sauce Worcestershire. Couvrir et porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 15 minutes.