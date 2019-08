AUGER, Juliette



À Côte Saint-Luc, le 31 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Juliette Auger, épouse de feu Lucien Thibault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Nicole, Normand (Lorraine), Ginette, Serge (Nathalie) et Claude, ses petits-enfants dont particulièrement Marylène et Josée, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Claire, son frère René, sa nièce Lise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 8 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 9 août 2019 dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 9 août 2019 à 11h à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, située au 4949, rue de Verdun à Verdun.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Mont-Sinaï pour leur soutien et les bons soins prodigués.