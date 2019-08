Baleines noires: Il ne faut pas triompher après la levée de limitations de vitesse

OTTAWA | Il ne faut pas se réjouir trop vite face à la levée, par Transports Canada, de certaines mesures visant à protéger les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, prévient une experte.

Le fédéral annonçait, vendredi soir, qu’une limitation de vitesse pour les cargos dans ces voies de navigation ne serait plus en vigueur puisqu’aucune baleine de cette espèce menacée n’y a été aperçue durant le dernier mois.

La directrice du groupe M-Expertise Marine, Lyne Morissette, pense que Transports Canada a pris la bonne décision. Elle précise toutefois en entrevue que cela ne signifie pas qu’il faille pour autant crier «victoire».

«Cette année, on a huit décès. C’est moins qu’en 2017 et ça fait quelques semaines qu’on n’a pas eu de décès, mais il est vraiment trop tôt pour [conclure] quoi que ce soit», a-t-elle observé en s’empressant d’ajouter que huit décès sont déjà «catastrophiques».

L’an dernier, les autorités fédérales avaient fait l’erreur de se réjouir trop vite, estime-t-elle. Aucun décès de baleine noire n’avait été constaté, ce qui avait été vu comme un soulagement après que 17 carcasses eurent été trouvées en 2017.

«Et là le gouvernement a dit "dossier réglé, on n’a plus besoin de s’occuper de ça. Nos mesures ont fonctionné", ce qui était beaucoup trop précipité. Statistiquement, on ne peut pas tirer des conclusions avec une année de données», a soutenu la spécialiste.

Cette fois-ci, le fédéral semble faire preuve de plus de prudence. La levée des limitations de vitesse à court terme est justifiée aux yeux de Mme Morissette puisqu’aucune baleine n’a été aperçue depuis un moment.

«Pour que ça fonctionne bien, il faut être capable de lever ces mesures-là quand elles ne sont plus nécessaires pour pouvoir permettre aux industries de survivre», a-t-elle expliqué, notant que le secteur maritime montre une belle collaboration.

Transports Canada a averti que les mesures levées pourraient être remises en vigueur si une baleine est aperçue. La surveillance accrue au-dessus du golfe du Saint-Laurent se poursuit.

Depuis le début de l’année, huit baleines noires de l’Atlantique Nord sont mortes dans les eaux canadiennes, selon le plus récent bilan de Pêches et Océans Canada. Il ne resterait qu’un peu plus de 400 spécimens de cette espèce toujours en vie.

Ces mammifères marins sont particulièrement menacés par les collisions avec des navires et les empêtrements dans des engins de pêche composés de cordes.