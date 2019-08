PARENT (née ARGUIN), Patricia



À la Cité de la Santé de Laval, le 11 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Patricia Arguin, épouse de feu Gilles Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Liliane (Bernard Lemay), Gaétan (Maria Stinziani), Yves (feu Jocelyne Farrell) et feu Alain, ses petites-filles Marie-Pier, Claudia (Gabriel Figueroa), Justine, Véronique et Christina, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Claude, 80 rue Meunier, Laval, le samedi 10 août à 14h. La famille y recevra les condoléances dès 13h.Au lieu de fleurs, un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada serait apprécié.