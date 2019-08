ROLLIN, Serge



Au CHUM, le 29 juillet 2019, après une longue maladie et entouré de sa famille, est décédé Serge Rollin.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Joubert, son fils Stéphane (Julie Beaudet), ses petites-filles Marie-Pier, Laurianne et son petit-fils Nicolas Lacombe, fils de feu Céline Rollin. Il laisse également dans le deuil Claude Bérubé et sa soeur Lise Rollin, plusieurs neveux et nièces ainsi que des parents et amis.Nous remercions le personnel du 19e Nord pour les soins prodigués. Il n'y aura pas de cérémonie funéraire et l'inhumation se fera en privé.