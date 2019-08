«Ce sont quelques secondes qui ont passé vraiment vite», dit le survivant d'un écrasement d'ultraléger

Deux jours seulement après avoir survécu à l’écrasement de son ultraléger à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, le pilote ne réalise toujours pas ce qui s’est produit. L’homme de Sainte-Sophie remercie le ciel d'être encore en vie.

«Ça s'est passé le 1er août, on est le 3, ça fait deux jours. Peut-être que je ne le réalise pas encore», explique Daniel Gauvin.

L’appareil qu’il pilotait, un Zenair construit à la fin des années 90, s’est écrasé jeudi peu de temps après avoir décollé de la plage d'un camping de Grenville-sur-la-Rouge.

Photo Agence QMI, Michelle Lapierre

Photo Agence Michelle Lapierre

L’engin a rapidement pris feu. Ce sont des citoyens qui ont agi comme secouristes après avoir entendu deux explosions. «Je tenais à remercier toutes les premières personnes qui sont venues m'aider, dans le fond», dit-il.

«Ce sont quelques secondes qui se sont passées vraiment vite, explique-t-il en parlant des instants avant l’accident. Ce n’est pas le temps de penser à d’autres choses que de faire des manœuvres.»

Photo Agence QMI, Michelle Lapierre

Lorsque le pilote a compris qu’il ne serait pas en mesure de remonter, il a tout fait pour s’éloigner de la plage et des personnes qui pouvaient s’y trouver. «Quand j’ai vu qu’il n’y avait plus rien à faire, que je rentrais dans les arbres, j’ai tiré le manche et j’ai essayé de tourner au maximum», raconte M. Gauvin.

«C’est resté accroché une seconde dans les arbres, peut-être deux, et le nez a commencé à baisser à 90 degrés. J’ai recommencé à tomber, mes ailes cassaient des branches en descendant. Je me suis tenu après le "dash" et j’ai entendu "bang"», ajoute le pilote.

Il dit avoir été sonné par l’impact et avoir attendu une dizaine de secondes pour reprendre ses esprits.

«J’ai entendu quelque chose couler, je me suis dit tabarnouche, je n’ai pas d’eau, c’est juste du gaz. En disant ça, ça fait "pouf" et il y a eu comme une grosse boule de feu», se remémore M. Gauvin.

Daniel Gauvin n'arrive tout simplement pas à croire qu'il est encore en vie. Il n'a subi que quelques blessures mineures, quelques brûlures et ecchymoses, mais sans plus.

Une équipe de TVA Nouvelles s’est rendue sur les lieux de l'accident et a constaté la carcasse calcinée, un appareil complètement détruit.

Même s'il a frôlé la mort, Daniel Gauvin n'arrêtera pas de voler pour autant. Sa passion pour l'aviation est plus forte que tout.