Cinq artistes à découvrir ce week-end à Osheaga

La 14e édition du festival Osheaga s’est amorcée hier. Pour les deux jours restants de festivités, des dizaines d’artistes passeront par le parc Jean-Drapeau. Parmi eux, en voici cinq auxquels Le Journal vous suggère de porter une attention particulière.

U.S. Girls

Photo courtoisie

Malgré ce que son nom peut laisser croire, le projet pop expérimental U.S. Girls n’est pas entièrement américain. Après avoir commencé à Chicago, la chanteuse Meghan Remy a déménagé son groupe à Toronto après avoir épousé son copain musicien. L’an dernier, U.S. Girls lançait l’excellent album In a Poem Unlimited, qui s’est retrouvé sur la courte liste du prix Polaris. Plus de vingt collaborateurs ont travaillé sur le disque, qui est sorti sous l’étiquette 4AD (The National, Beirut).

► Chanson à écouter : Rosebud

Aujourd’hui, 13 h 40, scène de la Montagne

Lennon Stella

Photo courtoisie

Âgée de seulement 19 ans, l’Ontarienne Lennon Ray Louise Stella s’est d’abord fait connaître par le duo avec sa sœur, Maisy Jude Marion Stella. Jouant les rôles de Maddie et Daphne dans la série Nashville, elles ont enregistré quelques chansons sous le nom de Lennon & Maisy. L’an dernier, Lennon a commencé à faire cavalier seul, signant un contrat avec une filiale de Columbia Records. Elle a récemment fait de la tournée avec Anne-Marie et The Chainsmokers.

► Chanson à écouter : La Di Da

Aujourd’hui, 15 h 10, scène de la Montagne

Vladimir Cauchemar

Photo courtoisie

Voilà un artiste français bien intrigant et mystérieux. Portant généralement un masque de squelette, Vladimir Cauchemar s’avère l’alter ego de Guillaume Brière, la moitié du duo de rock électronique The Shoes. Signé chez Ed Banger Records (Justice), Vladimir Cauchemar ne laisse personne indifférent. « Entre break hip-hop et house médiévale, il semble vouloir remettre la flûte au goût du jour avec son morceau Aulos », est-il écrit sur la page d’Osheaga.

► Chanson à écouter : Aulos

Aujourd’hui, 15 h 55, scène de l’Île

Koffee

Photo courtoisie

À ne pas confondre avec le jeune rappeur de Longueuil Koffee K, Mikayla Simpson, de son vrai nom, est née à Spanish Town, tout près de Kingston en Jamaïque. Âgée de 19 ans, elle fait un mélange de reggae et de rap. Koffee est le surnom que ses amis lui donnaient quand elle commandait un café chaud, au lieu d’un soda, lors d’une journée chaude. En mars dernier, elle sortait son premier mini-album, Rapture.

► Chanson à écouter : Toast

Demain, 18 h, scène Verte

Tierra Whack

Photo courtoisie

L’an dernier, la rappeuse de Philadelphia a lancé son premier mini-album, Whack World, qui est arrivé comme un vent de fraîcheur dans l’industrie. Son concept original ? L’album est constitué de 15 vignettes musicales d’une minute seulement. Accompagné d’un album visuel, le projet s’avère totalement réussi et nous montre tout le talent de l’artiste de 23 ans qui n’a assurément pas fini de faire parler d’elle. Sans doute l’un des concerts à ne pas manquer ce week-end.

► Chanson à écouter : Hungry Hippo

Demain, 18 h 45, scène de la Vallée