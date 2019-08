ComediHa! Fest-Québec: autour du feu avec 2Frères

Un grand spectacle gratuit avec 2Frères et leurs illustres invités Paul Piché et Jonathan Painchaud dans une ambiance de feu de camp, voilà qui promet d’enjoliver la soirée des visiteurs du ComediHa! Fest-Québec, le jeudi 15 août prochain. Sortez guimauves et chemises à carreaux et préparez-vous à veiller tard...

Les Nous autres, 33 tours, Comme avant et autres vers d’oreille du répertoire de 2Frères se grattent bien à la guitare et s’entonnent facilement au coin du feu, en camping ou un soir de fête nationale. Le duo le sait et a choisi de tirer profit de son style pour souligner les 20 ans du ComediHa! Fest-Québec.

«Personnellement, j’aime beaucoup jouer au coin du feu, a mentionné Érik Caouette, moitié du tandem, en entrevue. Je pense que c’est vrai que notre musique a une certaine consonance “feu de camp”. C’est un thème qu’on aime, qui représente bien la musique qu’on fait. Nos influences québécoises, aussi, sont des gens qui font des chansons de feux de camp...»

Parmi ces influences, on retrouve Paul Piché et Jonathan Painchaud, qui ont souvent partagé la scène avec 2Frères et qui seront également de la partie lors de ce rendez-vous spécial du ComediHa! Fest, auquel participeront sept musiciens.

Un feu sans feu

Le titre du rassemblement n’est pas à prendre au pied de la lettre. Non, il n’y aura pas réellement un feu qui crépitera pendant la prestation de 2Frères au Village d’Youville, à Québec.

«À moins qu’on m’ait préparé une surprise», a hasardé Érik, qui promet néanmoins une atmosphère de légèreté en plein air à cette occasion. La mise en scène de ce Grand feu de camp festif prendra les mêmes allures que tous les tours de chant de 2Frères en festival cet été, avec une possible touche de magie supplémentaire due à l’aura d’humour qui enveloppe le ComediHa!

«Il y aura beaucoup de guitare acoustique et de prestations vocales. C’est une grosse production, mais l’ambiance “feu de camp” se crée en faisant chanter les gens, avec les harmonies vocales. Elle se crée de plusieurs façons. Avec Paul Piché et Jonathan Painchaud, on sait très bien qu’on n’aura pas de misère à faire chanter les gens», a précisé Érik Caouette, qui cite aussi Noir Silence et les Cowboys Fringants comme artistes dont il aime revisiter l’œuvre.

Le Grand feu de camp festif de 2Frères et leurs invités sera offert gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le jeudi 15 août, à 21h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest-Québec.