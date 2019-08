ComediHa! Fest Québec: retour à Woodstock

MONTRÉAL – L’ambiance «Flower Power» va planer sur le Village d’Youville, le 14 août prochain, lors de la présentation du spectacle American Story 2 – Les années Woodstock, qui fait revivre les grands moments du mythique festival Woodstock.

Directeur musical et metteur en scène de la production, Mike Gauthier a mis au point un spectacle qui allie la musique de l’époque et le côté improvisé de la première édition du Woodstock Music and Art Fair, mais aussi des références historiques qui rappellent le contexte de ce grand rassemblement hippie spontané.

«Le 50e anniversaire de Woodstock a été la bougie d’allumage du spectacle, racontait Mike Gauthier au Journal de Montréal, en décembre dernier. Mais je ne voulais pas le faire que sur l’édition de 1969.»

Gauthier a donc fait le choix de mélanger l’œuvre des artistes des trois festivals Woodstock: ceux de l’édition originale et emblématique de 1969, et des deux suivantes, de 1994 et 1999. L’amalgame lui a permis de donner une dimension différente au projet, notamment en créant des thématiques musicales.

En plus de sélectionner des chansons de Richie Havens, The Who et Santana, mais aussi Green Day et Aerosmith, il s’est amusé à créer des ponts entre eux.

Il a ainsi intégré une chanson de Melissa Etheridge, parce qu’elle a rendu hommage à Janis Joplin, lors de Woodstock 1994. On devrait aussi entendre un montage entre deux pièces de Metallica et Jimi Hendrix, et un autre entre Bob Dylan et The Band, groupe qui a suivi la légende en tournée pendant de nombreuses années.

Mike Gauthier a également insisté auprès du chef d’orchestre pour que toutes les pièces conservent leurs arrangements de l’époque, même si un certain nombre d’artistes et de musiciens avaient alors les facultés affaiblies à cause de la drogue et de l’alcool et ne jouaient pas nécessairement sur le bon rythme.

Des interprètes évidents

Rick Hughes et Pascal Dufour sont les deux interprètes masculins de American Story 2 – Les années Woodstock. Ceux-ci apparaissaient comme des évidences pour Mike Gauthier, qui trouve que les deux ont non seulement la voix pour chanter ces chansons, mais aussi le look de l’époque. De plus, il a déjà travaillé avec eux sur ses précédents spectacles, American Story et Britishow.

La voix féminine sera celle de Miriam Baghdassarian, finaliste de La Voix en 2018. Cette dernière est née l’année du dernier festival Woodstock, en 1999, mais elle a pourtant la voix qui correspond à celle des filles de l’époque. Et, surtout, elle adore la mode «Flower Power».

Quel est le but de «Les années Woodstock»?

«C’est de rendre les gens heureux, les faire “triper” et qu’ils oublient l’instant d’un spectacle les tracas du quotidien, a résumé Rick Hughes, en entrevue au Journal de Montréal, à la fin juillet. C’est beaucoup de bonheur.»

Le spectacle American Story 2 – Les années Woodstock sera offert gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le mercredi 14 août, à 21h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest Québec.