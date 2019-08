BERTHELET, Jean



Le 25 juillet 2019, à l'aube de ses 93 ans, M. Jean Berthelet, de Greenfield Park, époux de feu Mme Thérèse Blier Berthelet nous a quittés.Il laisse dans le deuil ses enfants, Renée, France, Lucie et Eric, ses petites-filles Marie Li et Camille, ses gendres Michel et Rod, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 10 août 2019 de 11h à 14h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2www.dignitequebec.comPour ceux qui le désirent, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne serait apprécié.