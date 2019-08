Dans tes affaires

On s’entend-tu sur une affaire ? On n’a pas le droit de fouiller dans le cellulaire de l’autre. Une étude publiée la semaine dernière en France auprès de femmes victimes de violences conjugales démontre que 9 sur 10 d’entre elles ont aussi subi de la cyberviolence de la part du conjoint ou de l’ex.

Les grands jaloux contemporains ont de nouveaux outils. Contrôle et répertoire des appels, textos et présences sur les réseaux sociaux sont strictement personnels. Vos codes d’accès ou mots de passe, gardez-les secrets même si ça va bien dans votre couple. C’est à vous et à personne d’autre. Et sachez aussi que des menaces d’intimidation, de blessure ou de mort par SMS sont aussi graves que proférées devant un témoin.

CYBERVIOLENCE

La justice doit s’ajuster au plus vite. Souvent, les violences dites numériques ne sont pas priorisées même si elles ont un impact psychologique important chez les victimes qui deviennent coincées comme si elles étaient constamment l’objet d’une filature.

L’enquête réalisée auprès de 302 femmes ressemble à une alerte. La cyberviolence chez les couples en difficulté est surtout notable chez les jeunes, qui en rajoutent en publiant des photos compromettantes ou des commentaires désobligeants.

Pour quand la cyberpolice ?

BON, BON, BON

L’oratoire Saint-Joseph ne lâche pas dans la modernisation. Il y a maintenant des cônes orange sur le chemin de croix.

Papillon dans l’estomac cherche fourmi dans les jambes sans bibitte dans la tête.

C’est ben beau les anges dans nos campagnes, mais si on reste en ville, on fait quoi ?

Broco, le frère de Bruce Lee, était végétarien.

Le Hells qui s’est fait enlever ses patches par la police a recommencé à fumer.

Je me rappelle très bien notre première télé quand j’étais petit. C’était moi la télécommande.

Les parents, il y a 30 ans : « Va dans ta chambre ». Les parents, maintenant : « Sors de ta chambre. »

Faites du Nez-Rouge festif. Allez chercher des gens dans un party et amenez-les dans un autre party.

Mes bas sont les meilleurs pour trouver les spots mouillés sur le plancher.

