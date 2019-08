Le député conservateur Deepak Obhrai a succombé à un cancer du foie

OTTAWA – Le député conservateur de la région de Calgary Deepak Obhrai est décédé d’un cancer du foie dans la nuit de vendredi à samedi.

Celui qui avait brigué la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) avait appris, à peine quelques semaines plus tôt, qu’il était atteint de la maladie au stade 4.

«La nuit dernière, notre bien aimé père a perdu la vie entouré de sa famille», ont indiqué les proches de M. Obhrai dans un message relayé aux médias.

«Nous sommes toujours sous le choc de son départ soudain», a ajouté la famille en remerciant les médecins et infirmières qui ont pris soin du député albertain à l’hôpital South Health Campus de Calgary.

M. Obhrai était le doyen du caucus conservateur et le député indo-canadien ayant siégé au Parlementle plus longtemps.

Le chef conservateur Andrew Scheer a souligné la contribution de M. Obhrai à la politique canadienne, ainsi que son dévouement.

«Il a toujours défendu sa circonscription et s’est battu âprement pour ses électeurs, a-t-il déclaré. Ses décennies de travail assidu pour promouvoir le mouvement conservateur et renforcer le Canada ne seront jamais oubliées.»

M. Scheer a aussi noté qu’il gardait de bons souvenirs des moments qu’il a passés avec le député albertain durant la course à la direction du PCC

«En plus des rires et des souvenirs que nous avons tous partagés en campagne, sa campagne témoignait de ses solides croyances dans la liberté, la prospérité et l’inclusion», a-t-il affirmé.

M. Obhrai avait prévu faire campagne pour être réélu aux élections d’octobre dans sa circonscription de Calgary Forest Lawn, siège qu’il détenait depuis 1997.