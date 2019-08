Des vacances familiales qui tournent au drame

« Ils sont venus s’asseoir chez nous pendant les recherches. Ils avaient l’air démolis » raconte Sylvain Leduc, qui avait croisé la petite famille plus tôt dans l’après-midi du drame, à Ferme-Neuve.

« lls étaient la mère, le père, la grand-mère et les trois jeunes enfants. J’étais allé les avertir que l’endroit qu’ils avaient utilisé pour accéder à l’eau était une propriété privée et qu’ils auraient dû demander la permission », raconte-t-il.

Selon nos informations, un membre du groupe s’est aventuré dans la rivière du Lièvre avec le garçon de moins de 1 an dans les bras et aurait mis le pied dans une fosse avant de caler et lâcher le poupon. L’événement s’est produit peu avant 15 h. La Sûreté du Québec enquête.