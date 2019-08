PILETTE, Lucien



Le 28 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lucien Pilette.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (André), Claude (Ann) et Martin (Diane), ses petits-enfants Caroline (Rémi), Geneviève (Jonathan), Alexandre, Adrien, Amy Jessica et Isabelle Sue, ses arrière-petits-enfants Théo, Zoé, Fanny, Kaélie et Jacob ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 10 août 2019 de 10h à 12h ainsi que de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.