VÉZINA, Claudette



Après un long combat contre la maladie, Madame Claudette Vézina nous a quittés le 29 juillet 2019, fille de feu Fernand Vézina et Germaine Joly, elle laisse dans le deuil sa fille Marie Josée, ses petits-enfants Alexandre Robidoux et Meghan Moreau, ses belles-filles Shirley et Martine Maynard, ses soeurs Diane, Monique et Linda, neveux et nièces ainsi que leur conjoint respectif.Des remerciements spécial à Lynn Bernaquez, Sandra Vézina et aux membres du centre des Cèdres.Une cérémonie aura lieu le mercredi 7 août 2019 à 11h en la paroisse St-Jean-de-Matha, 2700 Allard à Montréal. Condoléances dès 10h.S.v.p. faire un don à la Fondation du cancer des Cèdres au lieu de fleurs.