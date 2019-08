GADBOIS, André



À Laval, le 23 juillet 2019, est décédé M. André Gadbois à l'âge de 78 ans. Natif de St-Hyacinthe et retraité de la S.C.H.L., époux de Mme Jacqueline Robert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Guy Picard), Nathalie et Mathieu, ses petits-enfants Olivier, Eliott et Noémie, sa soeur Monique ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 août 2019 de 16h30 à 18h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu à 18h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité-de-la-Santé et/ou à la Fondation CHU Sainte-Justine.